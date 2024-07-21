У Зеленского назвали "убийцу" Фарион, который стоит за другими убиствами и преступлениями в Украине

Советник руководителя Офиса президента, бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко заявил, что за убийством украинского языковеда Ирины Фарион стоит "русня".



Лещенко назвал Россию убийцей Фарион. Фото из открытых источников

Сергей Лещенко в социальной сети X отреагировал на убийство Ирины Фарион. По словам представителя Зеленского, руководителем убийства Фарион стала "русня", которая таким образом хочет снизить объединенность украинцев против внешнего врага.

"Ирину Фарион убила русня. Именно они единственный бенефициар. Теперь вместо сплоченности против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ругать украинцев между собой", — пишет Лещенко.

По словам Лещенко, россияне стоят не только за убийством Фарион, но и якобы вовлечены к смерти украинских журналистов Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе, а также попыток уничтожить других украинских политических лидеров.

"Так как в свое время они убили Шеремета и Гонгадзе, уничтожили Черновола и отравили Ющенко. Это же так очевидно", — отмечает Лещенко.

Ирина Фарион была убита выстрелом в голову 19 июля во Львове. Украинская активистка скончалась в больнице после попыток врачей спасти ее жизнь. Убийцу Фарион не удалось поймать. По описанию это мужчина 20-25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский на основе докладов министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка заявил, что исследуются все возможные версии, в том числе и причастность России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко озвучил основные версии мотивов убийства Ирины Фарион.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Зеленского на убийство Фарион.