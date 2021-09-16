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Главная Новости Общество Криминал Тысячи потратили, ямы остались: подрядчику объявили подозрение
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячи потратили, ямы остались: подрядчику объявили подозрение

Подрядчик за плохой ремонт получил почти миллион гривен

сегодня, 21:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Житомирской области полицейские выявили факт присвоения бюджетных средств, которые были выделены на ремонт дорог в селах. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Тысячи потратили, ямы остались: подрядчику объявили подозрение

Подрядчик ремонтировал сельские дороги, фото Нацполиции

Известно, что 62-летнему руководителю подрядной фирмы, выполнявшей ремонтные работы, следователи Нацполиции объявили о подозрении. Мужчине инкриминируют завладение деньгами из бюджета области.

Ремонтные работы и грейдирования сельских дорог в селах Харитоновка, Рудня и Смоловка, которые находятся в Житомирском районе, проводились еще в 2018 году.

Подрядчик предоставлял заказчику работ необходимые акты и справки о качестве нового дорожного покрытия. Фирма-подрядчик получила на свой счет 958 524 гривны за выполненные работы.

Строительно-технические экспертизы были проведены через три года. Выводы экспертиз свидетельствуют о значительном завышении объемов работ, которые якобы были выполнены и завышении цен на эти ремонтные работы. По материалам следствия, в восьми случаях были внесены заведомо ложные сведения в официальные документы. В результате подрядчик получил безосновательные выплаты.

Досудебное следствие проводится работниками отдела полиции №2 в городе Коростышев по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацполиция разоблачила злоумышленников, которые требовали денег у чиновников. Фигуранты публиковали ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, говорят в Нацполиции. За удаление информации требовали деньги. Работали пять человек на 13 подконтрольных сайтах.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/na-zitomirshhini-policeiski-vikrili-roztratu-maize-miliona-byudzetnix-kostiv-pid-cas-remontu-dorig
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