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Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых

Полиция Житомирщины раскрыла схему вымогательства средств

сегодня, 11:35
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Амбарцумян Анна

В Житомирской области полицейские разоблачили двух подозреваемых в вымогательстве большой суммы денег у местного судьи. В незаконной деятельности обвиняют 56-летнего жителя Волыни и его 54-летнюю сожительницу из Ровенской области. Об этом сообщает Нацполиция.

Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых

Схема вымогательства средств. Фото: Нацполиция

Как установили следователи, мужчина воспользовался частной информацией о судье, полученной через личные отношения. Вместе с сожительницей они в течение почти года шантажировали судью, угрожая оглаской этой информации. Сначала требовали около 42 тысячи гривен, но со временем сумма выросла до 15 тысяч долларов. С каждым новым звонком вымогательства приобретали более угрожающий характер.

Под психологическим давлением судья была вынуждена согласиться с требованиями. Встреча для передачи денег состоялась под наблюдением полиции, задержавшей подозреваемого в Коростенском районе сразу после получения средств.

Во время обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы и множество боеприпасов, включая более 300 патронов, гранаты и оружие.

Злоумышленникам выдвинули подозрение за вымогательство (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а женщине — круглосуточный домашний арест. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых - фото 2
Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых - фото 3
Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых - фото 4
Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых - фото 5
Требовали тысячи долларов, шантажируя судью: в Житомирской области полиция задержала двух подозреваемых - фото 6

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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/politsiia-zhytomyrshchyny-vykryla-spivuchasnykiv-u-vymahanni-15-tysiach-dolariv-u-suddi
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