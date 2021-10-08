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Требовали деньги и вкладывали их в игорный бизнес - что известно о злоумышленниках-универсалах, задержанных в Киеве

Работу преступной группировки остановила Национальная полиция

сегодня, 18:31
Автор:

Елена Бурдейная

Столичные полицейские остановили деятельность группировки, которая совершала преступления сразу в двух направлениях нелегального бизнеса, сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.

Требовали деньги и вкладывали их в игорный бизнес - что известно о злоумышленниках-универсалах, задержанных в Киеве

Обыск в квартире подозреваемых - фото МВД

Группировка состояла из шести человек, среди которых были работники адвокатской конторы, страховой компании и обычные жители столицы. Их деятельность остановили оперативники Департамента стратегических расследований и следователи киевской полиции. Правоохранители обнаружили, что злоумышленники действовали сразу в двух направлениях — коллекторском и игровом.

Члены группировки насилием и угрозами требовали у жителей столицы и их семей деньги за невозвращенный кредит. Злоумышленники получили от одного из пострадавших 127 тыс. грн. Дальше они вкладывали деньги в игорный бизнес. Полицейские закрыли нелегальные заведения, обнаруженные в ходе расследования.

Обыск проводился и в квартирах, и в автомобилях подозреваемых. В них нашли шесть тыс. долл., две тыс. евро, более 23 тыс. грн., также было оружие, оборудование для казино, оборудование для прослушивания и слежки, различные записи и расчеты.

Доказательств, полученных полицейскими, достаточно для того, чтобы шестерке задержанных объявили о подозрении "в принуждении к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств" (согласно ч. 2 ст. 355 Уголовного кодекса Украины). Если они будут признаны виновными, то проведут в тюрьме от трех до пяти лет.

Согласно данным Национального банка Украины, количество проблемных кредитов — 41% по состоянию на начало 2021 г. Проблемные кредиты — это займы, по которым не было ни одного платежа в течение 90 дней. В течение 2020 г. около 30 млрд грн. таких кредитов банки списали. Часть — реструктуризируется или продается учреждениям, которые специализируются на возвращении просроченных выплат.

Вскоре заработает реестр коллекторских компаний Нацбанка Украины, как сообщало ранее издание "Комментарии".



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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/vimagali-kosti-ta-vkladali-yix-u-pidpilnii-gralnii-biznes-u-kijevi-policeiski-pripinili-diyalnist-zlocinnogo-ugrupovannya-kolektoriv
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