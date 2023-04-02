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Трагический случай в США: ребенка нашли в пасти крокодила

В Соединенных Штатах правоохранительные органы обнаружили мёртвое тело ребенка в пасти крокодила. В убийстве подозревается отец мальчика.

сегодня, 10:55
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Автор:

Slava Kot

В одном из домов штата Флорида обнаружили мертвую женщину. У нее был двухлетний ребенок, которого правоохранительные органы не могли найти несколько дней, пока не обнаружили тело в пасти крокодила. В двойном убийстве подозревается отец мальчика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC News.

Трагический случай в США: ребенка нашли в пасти крокодила

Пасть крокодила. Фото иллюстративное из открытых источников

Полиция в городе Сент-Петербурге начала поиски двухлетнего мальчика по имени Тайлен Мосли после того, как обнаружили его мертвую мать с несколькими ножевыми ранениями в собственной квартире. По словам полицейских, это была "жестокая сцена убийства".


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"Я могу вам сказать, что это была очень жестокая сцена убийства в квартире. Но мы не смогли найти 2-летнего ребенка. Поэтому сейчас наша главная задача – попытаться найти Тайлена", – сообщил журналистам начальник полиции Энтони Голловей.

В поисках мальчика участвовали собаки, беспилотники, а также федеральные и государственные правоохранительные органы. Тело Тайлена обнаружили на следующий день в пасти крокодила в местном озере в 15 км от квартиры его матери. Животное застрелили на месте. Обстоятельства происшествия и точная причина смерти парня устанавливают следователи. Однако они не обнародовали, как умер Тайлен.

В двойном убийстве подозревается отец мальчика 21-летний Томас Мосли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран с наибольшим количеством самоубийств. Украина вошла в топ-10 этого списка.

Также "Комментарии" писал об американском разведчике Джеймсе Олсоне, который указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу для президента России Владимира Путина: армия, олигархи и спецслужбы.



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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/missing-florida-2-year-old-dead-alligator-rcna77741
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