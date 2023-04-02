Трагический случай в США: ребенка нашли в пасти крокодила

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Slava Kot
В одном из домов штата Флорида обнаружили мертвую женщину. У нее был двухлетний ребенок, которого правоохранительные органы не могли найти несколько дней, пока не обнаружили тело в пасти крокодила. В двойном убийстве подозревается отец мальчика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC News.
Пасть крокодила. Фото иллюстративное из открытых источников
Полиция в городе Сент-Петербурге начала поиски двухлетнего мальчика по имени Тайлен Мосли после того, как обнаружили его мертвую мать с несколькими ножевыми ранениями в собственной квартире. По словам полицейских, это была "жестокая сцена убийства".
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В поисках мальчика участвовали собаки, беспилотники, а также федеральные и государственные правоохранительные органы. Тело Тайлена обнаружили на следующий день в пасти крокодила в местном озере в 15 км от квартиры его матери. Животное застрелили на месте. Обстоятельства происшествия и точная причина смерти парня устанавливают следователи. Однако они не обнародовали, как умер Тайлен.
В двойном убийстве подозревается отец мальчика 21-летний Томас Мосли.
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