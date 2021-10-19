Торговля людьми - ситуация в Украине

Пресс-служба Нацполиции обнародовала информацию о количестве случаев торговли людьми в Украине.

Европейский день борьбы с торговлей людьми - фото из сети

Европейский день противодействия торговле людьми отмечается 18 октября. Национальная полиция Украины в этот день подвела итоги 9-месячной работы в данном направлении. Были обнаружены две сотни преступных случаев, в которых пострадали 150 человек, треть из которых — женщины. По словам Игори Малахова, и. о. начальника Департамента миграционной полиции, 70 граждан уже привлечены к уголовной ответственности.

Преступления, связанные с торговлей людьми, — это привлечение людей для незаконной деятельности — к наркоторговле, перевозке нелегальных мигрантов, сексуальному насилию, трудовой эксплуатации. В частности, в сентябре 2021 г. в Днепропетровской области была обнаружена группа злоумышленников, организовавших незаконную схему, которая незаконно вовлекла в рабский труд более сотни украинцев.

Украинские правоохранители приобщаются к европейским и международным мероприятиям в сфере противодействия торговле людьми. Они входят в пять следственных групп, которые борются с транснациональными сетями трафикеров — шведской, чешской, французской, греческой и итальянской. Благодаря их работе в августе 2021 г. в суд направили дело о массовой перевозке нелегальных мигрантов из Западной Азии в Европу.



Работники Нацполиции в 2021 г. открыли 130 уголовных дела по ст. 149 УК Украины. Если злоумышленников суд признает виновными в торговле людьми, они могут получить от трех до восьми лет заключения.

Торговля людьми — противозаконная деятельность, которая заключается в мошенническом привлечении людей к принудительному труду и проституции. От современной формы рабства ежегодно страдает около миллиона человек, поэтому в 2007 г. Европейский Парламент объявил 18 октября днем, когда общество объединяется для борьбы с этим явлением.



Издание "Комментарии" ранее информировало своих читателей о том, как компанию Nestle обвиняют в торговле людьми .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!