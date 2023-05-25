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Только через 50 лет: следователи выяснили, кто убил 16-летнюю

С помощью анализа ДНК следователи установили изнасиловавшего убийцу, а затем убила несовершеннолетнюю девушку.

сегодня, 20:05
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Автор:

Slava Kot

Через 50 лет современные методы исследования обнаружили и установили изнасиловавшего, а затем убившую 16-летнюю девушку. Это было одно из самых громких нераскрытых преступлений в Канаде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Только через 50 лет: следователи выяснили, кто убил 16-летнюю

Мать и сестра Шеррон Прайор. Фото из открытых источников

16-летняя Шеррон Прайор исчезла 29 марта 1975 года. Она не вернулась домой после встречи с друзьями в пиццерии. Через три дня ее тело обнаружили в лесу на окраине Монреаля. Несмотря на резонансное и детальное расследование с более чем 100 подозреваемыми, тогда виновного так и не нашли.


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Спустя почти 50 лет следователи вернулись к делу, использовали современные методы и заявили, что нашли убийцу девушки.

Следователи пересмотрели дело и обнаружили новые факты, указывающие на возможного убийцу. Подозреваемым оказался Франклин Ромин, мужчина имел много судимостей, в том числе и подозрение в изнасиловании в 1974 году. Следователи в прошлом году эксгумировали тело Ромина, скончавшегося еще в 1982 году при невыясненных обстоятельствах.

После проведения ДНК-экспертизы и ее сравнения с образцами, найденными с поличным, следователи подтвердили причастность Франклина Ромина к убийству 16-летней Шеррон Прайор.

"Раскрытие дела Шеррон никогда не вернет Шеррон, но знание о том, что его убийцы больше нет на этой земле и он больше не может убивать, подводит нас в известной степени", — отреагировала младшая сестра Шеррон, Дорин Прайор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция обнаружила тело 100-летнего мужчины в холодильнике.

Также "Комментарии" писали о мнении общественности по поводу задержания председателя Верховного Суда: борьба с коррупцией или "показуха".



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Источник: https://news.sky.com/story/canadian-police-solve-1975-murder-of-teenager-sharron-prior-thanks-to-dna-techniques-12888022
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