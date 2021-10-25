Террорист из ОРДЛО приговорен заочно, все доказательства - на видео

Суд в Черновцах рассмотрел дело боевика по материалам контрразведчиков СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Миха - боевик "ДНР", заочно осужден на 10 лет - скрин видео Youtube

Шевченковский районный суд Черновцов 20 октября 2021 г. приговорил боевика террористической организации "ДНР". Суд рассматривал дело без присутствия обвиняемого, хотя его приглашали даже через повестки в издании "Урядовый курьер".

Опознание злоумышленника проводилось по видео-записи, которая до сих пор есть на Youtube: ролик "Командир взвода Батальона" Восток "1 МСБ 11 ОМСП- Мы победим все равно" продолжительностью 13 мин. 42 сек. В ролике боевик, лицо которого прекрасно видно, а голос и каждое слово — прекрасно слышно, рассказывает о своих преступных убеждениях и деятельности в составе террористической группировки, также он показывает свой украинский паспорт.



Контрразведка СБУ помогла следствию установить, как развивалась карьера злоумышленника по кличке "Миха". Он родился и вырос в городе Макеевка Донецкой области. 28-летний мужчина в 2014 г. присоединился к 11-ому отдельному мотострелковому полку "Восток" — незаконному вооруженному формированию террористической организации "ДНР". Начал свою службу со звания командира взвода, далее — рос: был заместителем командира роты, первым заместителем начальника штаба полка.

Боевик участвовал в боях с Вооруженными силами Украины возле Донецкого аэропорта, сел Ясенивки, Красный Партизан, Пантелеймоновка. Когда командир полка отсутствовал, "Миха" лично отдавал преступные приказы в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои "подвиги" получил соответствующие награды от оккупационной администрации.

В судебном приговоре, размещенном в Реестре государственных судебных решений по делу № 727/8189/21, приводятся доказательства вины подсудимого. В частности его по видео узнали двое свидетелей: женщина, с которой "Миха" проводил собеседование при приеме на работу в штабе полка, ее дочь, которая однажды посетила маму на рабочем месте и увидела преступника — он был в военные форме и с оружием. Кроме того свидетели сообщили о сотрудничестве "Михи" с российской разведкой и о частых визитах в Россию.



Шевченковский районный суд города Черновцы заочно признал "Миху" виновным по ч. 1 ст. 258-3 — за участие в террористической группе или террористической организации. Когда "Миха" окажется в распоряжении правоохранительный системы Украины, то проведет в тюрьме 10 лет.

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