Связанные с Януковичем люди пытаются взять под контроль рынок «Столичный» в Киеве - СМИ

Портал "Реалист-онлайн" сообщает, что фамилии людей из близкого окружения беглого президента Януковича все чаще всплывают в СМИ, причина — скандал вокруг оптового сельскохозяйственного рынка "Столичный", второго по величине в Украине.

Сельскохозяйственный рынок "Столичный"

На протяжении нескольких дней активисты призывали общественность бойкотировать работу "Столичного". Причина в том, по данным портала "Реалист-онлайн", что рынок якобы принадлежит Юрию Иванющенко, соратнику беглого президента. Также сообщает портал, что курирует управление его финансами якобы Иван Аврамов. Активисты требуют разобраться, почему власти на это не реагируют.

По данным издания, "Столичный" уже с 2012 года находится "во власти" Иванющенко.

"До определенного времени это удавалось скрывать, "спрятав" концы глубоко в офшорах, а рынком управлял достаточно компетентный директор, который пришел туда еще в 2011 году (то есть до появления в структуре собственности рынка Иванющенко и Аврамова), — говорится в материале портала "Реалист-онлайн". — Однако в начале 2020 года Александр Стельмах, который формально владеет большей долей рынка решил тотально сменить руководство рынка на "своих людей". В результате директором "Столичного" был поставлен Рустем Абдукадыров, который внедрил свои порядки".

В материале портала "Реалист-онлайн" отмечается, что рынок стал "достоянием" Иванющенко с 2012 года якобы недобровольно.

"Все происходило в обычный для времен Януковича способ — владельцев просто поставили перед фактом — или переписываешь предприятие на нас, или готовься к крупным неприятностям. В те времена, как неоднократно рассказывали бизнесмены, все делалось очень просто — приходили люди Иванющенко и говорили: "Хочешь работать? Делись". Иногда это звучало и покруче — "Хочешь жить? — Делись"", — говорится в материале портала " Реалист-онлайн".

На момент основания рынка в 2010 году его собственниками были 2 компании — ООО "Современные рыночные инновации" (22,5%) и ООО "Аграрный маркетинговый центр" (77,5%). По данным портала "Реалист-онлайн", в 2012 году "объектом внимания" стали собственники "Аграрного маркетингового центра". На тот момент по 50% этой фирмы принадлежали двум собственникам — физическому лицу и компании ООО "РАЦ "ШУВАР".

"Затем бывшие хозяева рынка внезапно стали владельцами не 50%, а по 15%. А остальные 70% — очутились у британской фирмы Goodlight Capital Ltd, хозяевами которой являются Иванющенко и Аврамов", — сообщает портал " Реалист-онлайн" .

После Революции Достоинства, когда Иванющенко выехал из Украины, он якобы мог переоформить свой бизнес. По данным портала "Реалист-онлайн", Компания Goodlight Capital Ltd, которая владела "Столичным", сперва была записана на южноафриканских владельцев, но уже в 2018 году вновь состоялось переоформление — якобы на человека с украинской пропиской — Александра Стельмаха. Сообщается, что Стельмах получил задачу найти покупателей на долю в "Столичном", но ситуация для Иванюшенко и Аврамова повернулась несколько по-другому.

Как сообщает портал "Реалист-онлайн", сразу же после оформления в 2018 году "собственником" рынка "Столичный" Александр Стельмах от своего имени начал вести переговоры о продаже "своей" доли. Из-за довольно успешного состояния дел на предприятии "Столичный" смог заинтересовать большого иностранного инвестора с активами в Украине, занимающегося помимо строительства еще и бизнесом по развитию крупного ритейла.

"В конце 2018 года стороны пришли к соглашению о том, что Стельмах продает свою группу в "Столичном". Были подписаны соответствующие юридические документы, выплачен многомиллионный аванс. Но вместо того, чтобы, согласно достигнутым соглашениям допустить покупателя к управлению рынком Стельмах в начале 2020 года просто уволил все предыдущее руководство рынка, и отказался выполнять договоренности о продаже доли", — говорится в материале портала " Реалист-онлайн".

По данным "Реалист-онлайн", новое руководство, возглавляемое директором Рустемом Абдукадыровым, якобы начало выводить из рынка миллионные суммы гривен. Однако затем в дело вмешались правоохранители — на сегодняшний день Стельмах уже проходит обвиняемым в уголовном производстве по статье "мошенничество".

Отмечается, что расследование продвигается достаточно активно, и даже имеет определенные судебные последствия — доля Стельмаха-Иванющенко-Аврамова в "Столичном" арестована судом, чтобы не дать им возможность ее дальнейшего переоформления.

Напомним, в Stolitsa Group рассказали, из-за кого не могут завершить сделку о покупке рынка "Столичный".

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