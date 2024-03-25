Судят за высказывания об Украине: экскандидату в президенты Словакии грозит тюрьма

В Словакии начался суд над бывшим министром юстиции Штефаном Гарабиным, обвиняемым в клевете на нацию и одобрении преступления, в частности из-за поддержки Путина, начавшего полномасштабное вторжение в Украину.



Штефан Гарабин. Фото из открытых источников

25 марта началось рассмотрение дела Штефана Гарабина, который на следующий день после вторжения России в Украину, выразил поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я бы поступил точно так же, как сделал Путин относительно событий в Украине", — написал в социальных сетях Габарин.

Словацкий политик обвиняется в клевете на нацию, расу и одобрение преступлений. Его могут приговорить максимум к трем годам тюрьмы, однако чаще в таких делах принимается решение о штрафе. Сам Гарабин выразил претензии заявляя, что "это недействительное дело" и критикует генпрокурора Мароша Жилинку, открывшего дело в отношении бывшего министра юстиции Словакии.

В суд также пришли сторонники Штефана Гарабина. Среди них присутствовал главный редактор конспирологического журнала Zem a Vek Тибор Ростас, который в 2021 году получил штраф на четыре тысячи евро по подобной статье из-за клеветы на расу и нацию.

Штефан Гарабин – словацкий правый политик, занимавший должности министра юстиции и председателя Верховного Суда Словакии. В 2019 году он был кандидатом на выборах в президенты Словакии, где занял третье место с 14,3% голосов. Гарабин неоднократно критиковал победительницу выборов президентку Словакии Зузану Чапутову за ее идеи разместить базы НАТО в стране, активном продвижении ЛГБТ-пропаганды и разрушении института традиционной семьи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что словацкий премьер Роберт Фицо сделал скандальное заявление во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Словакии, который считает, что в Украину нужно вернуть мужчин-беженцев.