Судья заказал похищение человека: что стало причиной конфликта

Судью Хозяйственного суда Днепропетровской области уволили с должности. Такое решение принял Высший совет правосудия. Причиной стало расследование Государственного бюро расследования и Офиса прокурора из-за того, что судья заказал похищение своего бизнес-партнера.

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В ГБР сообщили, что судья решил получать доходы от предпринимательской деятельности вне основной работы. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумской области.

"Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Но судью стало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, однако тот безвозмездно не захотел отходить от дел", — пояснили в ГБР.

Чтобы решить проблему, судья в 2023 году заказал представителям криминального мира похищение напарника: за 17 тыс. долларов США мужчина должен был лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства. Судью разоблачили при передаче задатка исполнителю похищения в размере 3 тыс. долларов США.

После сообщения судьи о подозрении, решением Высшего совета правосудия, в июле 2024 года, он был отстранен от должности. Дело было передано в суд.

Отмечается, что 25 марта 2025 года, в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи. Также он лишен пожизненного денежного довольствия.

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