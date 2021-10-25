Судья Одесского райсуда будет отбывать наказание за решеткой: в чем его обвинили

За получение неправомерной выгоды Анатолий Целуха, что работал в районном суде Одессы, будет отбывать наказание. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).



Судья получил наказание в виде лишения свободы, фото из открытых источников

Верховный Суд 22 октября не отменил приговор судье, который ранее работал в Малиновском райсуде. Известно из судебного решения, что судью задержали еще в 2019 году, когда он получил доллары за то, что должен был "посодействовать" в рассмотрении дела.

Целуху Высший Антикоррупционный суд признал виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Однако при рассмотрении апелляции суд уменьшил срок заключения до пяти лет лишения свободы. Приговор вынесли согласно санкции статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Из истории уголовного дела известно, что одессит подал в суд на местное предприятие в 2017 году. В исковом заявлении говорилось, что суд должен признать недействительным решение предприятия о предоставлении квартиры одному из его работников. Третьим лицом в судебном заседании был владелец полученной недвижимости. Судья полтора года затягивал рассмотрение дела и вынесение решения. В 2019 году судья сказал владельцу квартиры, что за определенную сумму готов вынести решение в его пользу. "Цена" вопроса — 2500 долларов США.

Прокуроры специализированной прокуратуры в 2019 году вместе с оперативниками Службы безопасности Украины и детективами НАБУ задержали судью на получении вознаграждения и задокументировали это. В июле 2020 года Высший Антикоррупционный суд вынес приговор по делу о получении долларов и признал бывшего судью виновным.

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