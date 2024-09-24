Судьи Киевского апелляционного суда окажутся на скамье подсудимых: что они совершили

В столице судья получил взятку от представителей частного общества за принятие "правильного" решения. Вырученные средства он разделил с коллегами. Теперь все окажутся на скамье подсудимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины.



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“НАБУ и САП направили в суд дело в отношении четырех судей Киевского апелляционного суда, разоблаченных на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. дол. США за снятие ареста с самолетов”, — сообщили в НАБУ.

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу принять "правильное" решение. Речь шла об удовлетворении жалобы по отмене ареста имущества частного общества. Судья действовал в сговоре со своими коллегами. За принятие решения представитель компании должен был заплатить неправомерную выгоду – 35 тыс. дол. США.

Передача неправомерной выгоды состоялась 28 ноября 2023 года. 10 тыс. дол. США судья оставил себе, а 25 тыс. дол. США положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой”, — говорится в сообщении НАБУ.

Детективы изъяли средства, предоставленные в качестве взятки, во время обысков по месту нахождения и проживания судей.

Судьям 30 ноября 2023 сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сообщник народного депутата, который помогал народному избраннику потребовать неправомерную выгоду, окажется на скамье подсудимых. Что сделал народный депутат и как ему помогали подельники, читайте по ссылке.



