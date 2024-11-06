Судебный процесс над экскеровниками банка: финансовые махинации более чем на 600 миллионов гривен



















Государственное бюро расследований завершило следствие по делу бывших высокопоставленных чиновников банка "Финансы и Кредит", обвиняемых в масштабных финансовых злоупотреблениях. По данным следствия, руководство банка действовало в интересах одного из акционеров, создавая незаконную схему кредитования подконтрольных ему компаний, что привело к убыткам более чем на 608 миллионов гривен. Обвинительный акт уже передан в суд.

Согласно данным следствия, с 2007 по 2015 год один из акционеров банка "Финансы и Кредит" запустил незаконную кредитную схему для подконтрольных ему компаний. Выведенные из банка средства попадали на оффшорные счета, а действия акционера поддерживали подчиненные и лояльные ему сотрудники банка. Лишь один эпизод деятельности этой схемы нанес банку ущерб на сумму, превышающую 608 миллионов гривен.

Преступная организация пыталась создать видимость законности своих действий. Для этого в течение пяти лет в основной кредитный договор было добавлено более сотни дополнительных соглашений, постепенно увеличивавших кредитный лимит заемщику. Однако никакого ликвидного залога банк так и не получил, что свидетельствует об умышленном характере махинаций.

Бывшим чиновникам банка инкриминируют нарушение статей 255 (участие в преступной организации) и 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества в особо крупных размерах). В случае доказательства вины, фигурантам грозит до 12 лет заключения, а также запрет на должность и конфискация имущества.





Напомним, работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.