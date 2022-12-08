Суд заочно арестовал экспредседателя Нацбанка Украины

По ходатайству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) следователь судья Высшего антиокрупционного суда (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко, который подозревается в организации преступной схемы завладения больших размерах. Об этом пишут "Комментарии" по информации правоохранителей.



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После его задержания и доставки до места проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство Укгазбанка обеспечили заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их "услуги". Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления Укргазбанка, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания в должности главы Нацбанка, а исполнение им полномочий Председателя правления публичного акционерного общества АБ Укргазбанк.

"До последней минуты надеялся, что суд предоставит мне возможность принять участие в заседании в формате видеосвязи. Однако мое ходатайство, несмотря на техническую возможность и очевидную целесообразность, в очередной раз было отклонено. Никто не стал, и явно с самого начала не собирался слушать другую сторону. Принятое решение – бессрочное , содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных", – написал Кирилл Шевченко в фейсбуке , называя решение суда "политическим преследованием".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАБУ ищет Шевченко. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ главным выводом из этой ситуации называет следующее – назначение на должность главы НБУ так называемых коммерческих (инвестиционных) банкиров в корне неверно. Именно поэтому, уверен он, следует исходить из принципа, что коммерческий банкир не может управлять государственным банком. Потому что в результате, отмечает эксперт, мы получаем огромное количество злоупотреблений, что выливается в огромные убытки и необходимость докапитализации госбанков.

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