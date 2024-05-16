logo

BTC/USD

66904.20

ETH/USD

3110.47

LTC/USD

83.77

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Суд наказал женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд наказал женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК

В Украине оштрафовали женщину, которая проигнорировала повестку от ТЦК и не явилась на прохождение во ВВК.

16 мая 2024, 16:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Женщина получила повестку от Территориального центра комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии, однако она проигнорировала ее, за что, согласно решению суда, получила штраф в размере 5100 гривен. Повестку женщине вручили на основании наличия медицинского образования.

Суд наказал женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК

В Украине оштрафовали женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на выписку судебного решения, жительница Мукачево Ольга Куля 9 апреля получила повестку от ТЦК о необходимости выполнить требования законодательства по военному учету и предоставление сведений о состоянии здоровья. Однако женщина, которая имеет среднее специальное медицинское образование и нигде не работает, проигнорировала вручение повестки.

Как следствие, 13 мая Мукачевский горрайонный рассмотрел дело женщины об уклонении от прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время судебного заседания Ольга Куля признала вину и попросила, чтобы ее наказали штрафом. Судья Наталья Морозова из Мукачевского горрайонного суда рассмотрела материалы дела, учла, что обвиняемая не стоит на учете психиатра и нарколога, а также не имеет судимостей, и решила назначить женщине штраф размером 5100 гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция арестовала работника ТЦК, который угрожал отправить военных на фронт.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, раскритиковавшем новый закон о мобилизации. По его словам, проект должен реформировать ТЦК, к которому высок уровень недоверия у общества, где до сих пор работают "старые кадры, демонстрирующие коррумпированность". Ветеран войны отмечает, что закон о мобилизации в этом плане "совершенно ничего не меняет".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости