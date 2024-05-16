Суд наказал женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК

Женщина получила повестку от Территориального центра комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии, однако она проигнорировала ее, за что, согласно решению суда, получила штраф в размере 5100 гривен. Повестку женщине вручили на основании наличия медицинского образования.



В Украине оштрафовали женщину, проигнорировавшую повестку от ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на выписку судебного решения, жительница Мукачево Ольга Куля 9 апреля получила повестку от ТЦК о необходимости выполнить требования законодательства по военному учету и предоставление сведений о состоянии здоровья. Однако женщина, которая имеет среднее специальное медицинское образование и нигде не работает, проигнорировала вручение повестки.

Как следствие, 13 мая Мукачевский горрайонный рассмотрел дело женщины об уклонении от прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время судебного заседания Ольга Куля признала вину и попросила, чтобы ее наказали штрафом. Судья Наталья Морозова из Мукачевского горрайонного суда рассмотрела материалы дела, учла, что обвиняемая не стоит на учете психиатра и нарколога, а также не имеет судимостей, и решила назначить женщине штраф размером 5100 гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция арестовала работника ТЦК, который угрожал отправить военных на фронт.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, раскритиковавшем новый закон о мобилизации. По его словам, проект должен реформировать ТЦК, к которому высок уровень недоверия у общества, где до сих пор работают "старые кадры, демонстрирующие коррумпированность". Ветеран войны отмечает, что закон о мобилизации в этом плане "совершенно ничего не меняет".