Стюардессу задержали за контрабанду килограмма золота: спрятала его в очень неожиданном месте в собственном теле

26-летняя стюардесса Сурабхи Хатун была задержана Управлением налоговой службы Индии за попытку перевезти контрабандой почти килограмм золота во время рейса из Омана в Индию. Спецслужбы обнаружили, что женщина спрятала золото в прямую кишку.



Стюардесса Сурабхи Хатун нелегально перевозила золото. Фото из открытых источников

Управление налоговой службы Индии идентифицировало бортпроводницу Сурабхи Хатун из компании Air India Express как потенциальную контрабандистку. Чтобы проверить свои подозрения, полиция 28 мая провела обыск 26-летней стюардессы в индийском аэропорту Каннур, после ее трехчасового полета из Омана. Во время обыска стражи порядка обнаружили 960 грамм контрабандного золота, которое перевозила Сурабхи Хатун.

Полиция указывает, что стюардесса прошла специальные учения, которые позволили Хатун переправлять контрабанду таким образом. По словам правоохранителей, неподготовленные люди не могут спрятать такое большое количество золота в прямой кишке.

Следователи считают, что Хатун имеет связи с бандами, которые занимаются контрабандой золота с помощью персонала самолетов, поэтому ожидают получить больше информации после допросов стюардессы. Сурабхи Хатун держат под стражей до решения суда.

Индия является вторым после Китая потребителем золота в мире. Страна имеет высокие налоги на импорт золота, поэтому преступные группировки создали большой рынок контрабанды этого драгоценного металла, чтобы получать большую прибыль на разнице в цене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за вульгарного поведения пассажирки из Кореи, пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку самолета.

Также "Комментарии" писал о стюардессе, которая дала полезные советы о напитках, которые не следует употреблять в самолете.