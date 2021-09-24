Стрелял в кафе: во Львовской области задержали вооруженного мужчину

Местный житель выстрелил в оппонента, фото из открытых источников

Молодой человек в Червонограде во время конфликта с гостем местного кафе вытащил оружие и начал стрелять. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.



Происшествие случилось 23 сентября в заведении районного центра. О стрельбе в полицию сообщили работники кафе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и "скорая".

Вооруженного 34-летнего мужчину полицейские задержали на месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что между двумя мужчинами в кафе возникла словесная перепалка, когда один из них начал стрелять в другого. Пострадавшему 52 года, его осмотрели медики "скорой".

Сообщается, что у мужчины диагностирован также ушиб головы. Сейчас об обстоятельствах и ходе конфликта не известно, вероятно, мужчины подрались, или потерпевший упал и травмировался. О характере огнестрельных ранений также не известно. Указано, что потерпевший получил травмы от выстрелов.

Задержанному инкриминируют часть 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Предмет, внешне похожий на стартовый пистолет, отправили на экспертизу.



Расследование проводят следователи Червоноградского районного отдела полиции. По факту возбуждено уголовное производство. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете. В момент нападения люди в панике прятались в морозильных камерах и замкнутых кабинетах. В результате происшествия по меньшей мере 13 человек получили ранения, и еще один был убит.

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