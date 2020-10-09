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Главная Новости Общество Криминал Стать заключенным за 49 евро: в Англии придумали новое развлечение (фото)
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Стать заключенным за 49 евро: в Англии придумали новое развлечение (фото)

Любой желающий может заплатить деньги и временно погрузиться в жизнь заключенного

сегодня, 20:07
Автор:

Любовь Блажко

Всего за 49 евро любой желающий может попасть на экскурсию в одну из известных тюрем Великобритании. В старейшей тюрьме Шептон-Маллет турист может попробовать роль заключенного, став им на целые сутки. Об этом пишет издание billionnews.

Стать заключенным за 49 евро: в Англии придумали новое развлечение (фото)

В Англии придумали новое развлечение. Фото: billionnews

Авторы такой весьма неординарной идеи решили, что человек должен полностью ощутить на себе все тяготы заключения. Поэтому кормить его будут такой же пищей, как и настоящих нарушителей закона, а для ночлега предоставят одиночную камеру.

Стоит отметить, что попробовать такой досуг может только совершеннолетний человек, ведь далеко не каждый согласится на такое добровольно. Длится так называемый "тюремный тур" 12 часов. Вечером "заключенного" приводят в его временное жилище, а тот уж сам решает, остаться ли ему там или пойти пообщаться с настоящими узниками. Также можно отправиться в бар, который там создали специально для таких туристов. А утром экскурсия подходит к концу: человек просыпается строго по будильнику, идет пробовать тюремный завтрак, а затем едет домой. 

Шептон-Маллет работала с 1625 по 2013. А последние 7 лет она принадлежит компании, которая занимается интерактивным туризмом. Кроме 12-часового тура, можно посетить еще и "паранормальный": вы бродите ночью коридорами тюрьмы и слушаете страшные истории о ее привидениях. 

Раньше "Комментарии" сообщали, пметоду из фильма "Побег из Шоушенка": заключенный сбежал из тюрьмы через канализационную трубу.


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