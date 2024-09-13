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Стало известно, сколько дел о мошенничестве в Украине доходит до суда

В августе зарегистрировано меньше всего уголовных производств за мошенничество

сегодня, 18:31
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Кречмаровская Наталия

В 2024 году было открыто почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Опендатабот.

Стало известно, сколько дел о мошенничестве в Украине доходит до суда

Суд. Иллюстративное фото

По данным ГПУ этот показатель на 13% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. При этом увеличилось количество дел, доходящих до суда.

Так, за 8 месяцев 2024 года по обвинениям в мошенничестве было открыто 51 992 уголовных производства.

Несмотря на общее уменьшение общего количества уголовных производств за мошенничество, их количество в начале года оставалось высоким — в среднем, более 8 тысяч дел в месяц. Однако уже с мая наблюдалось значительное уменьшение новых дел – в 1,4 раза. В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — только 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.

При этом в 2024 году больше дел стало доходить до суда: 12572 дел. Это 24% всех открытых дел в этом году. К сравнению, в 2023 году этот показатель составлял всего 14%.

Стало известно, сколько дел о мошенничестве в Украине доходит до суда - фото 2Инфографика: Опендатабот

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в полицию Киева обратился представитель благотворительного фонда и заявил о вероятных мошеннических действиях. По его словам, бывшая волонтер продолжает собирать средства на нужды военных от имени фонда. В полиции отреагировали на заявление. Полученную информацию проверяют в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины – мошенничество.

Напомним, что в 2024 году в Украине наблюдается рост количества утраченного и похищенного оружия. Какое оружие чаще всего теряют владельцы, читайте здесь.




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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/fraud-2024-8
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