Стало известно, сколько дел о мошенничестве в Украине доходит до суда

В 2024 году было открыто почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Опендатабот.



Суд. Иллюстративное фото

По данным ГПУ этот показатель на 13% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. При этом увеличилось количество дел, доходящих до суда.

Так, за 8 месяцев 2024 года по обвинениям в мошенничестве было открыто 51 992 уголовных производства.

Несмотря на общее уменьшение общего количества уголовных производств за мошенничество, их количество в начале года оставалось высоким — в среднем, более 8 тысяч дел в месяц. Однако уже с мая наблюдалось значительное уменьшение новых дел – в 1,4 раза. В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество — только 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.

При этом в 2024 году больше дел стало доходить до суда: 12572 дел. Это 24% всех открытых дел в этом году. К сравнению, в 2023 году этот показатель составлял всего 14%.

Инфографика: Опендатабот

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в полицию Киева обратился представитель благотворительного фонда и заявил о вероятных мошеннических действиях. По его словам, бывшая волонтер продолжает собирать средства на нужды военных от имени фонда. В полиции отреагировали на заявление. Полученную информацию проверяют в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины – мошенничество.

Напомним, что в 2024 году в Украине наблюдается рост количества утраченного и похищенного оружия. Какое оружие чаще всего теряют владельцы, читайте здесь.



