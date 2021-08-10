Совершали преступления в форме полицейских: задержаны члены общественной организации



















В Харькове 7 августа задержана группа мужчин, принадлежавших к общественной организации. Харьковчан подозревают в совершении преступлений. Судья уже избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Задержание подозреваемых в грабежах и вымогательстве, фото Нацполиции

По материалам дела, мужчины требовали деньги у лиц, продающих наркотики. Тогда как целью их общественной организации была борьба с оборотом запрещенных веществ. Также подозреваемые заранее приобрели форму полиции, сделали фиктивные удостоверения и жетоны.

Известно, что псевдополицейские часто били жертв и запугивали их уголовным преследованием. Кроме того, задержанных подозревают и в грабежах.

На момент задержания трое подозреваемых осуществляли грабеж. Остановили преступление правоохранители спецподразделения КОРД. Сейчас в домах мужчин проведены обыски и изъяты спецсредства, форма, поддельные документы.

Харьковчанам объявили о подозрении по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам инкриминируют еще три статьи: вымогательство (статья 189 Уголовного кодекса Украины); нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122 Уголовного кодекса Украины) и самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353 Уголовного кодекса Украины). Расследование в рамках производства относительно псевдополицейских продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", НАБУ разоблачило факт хищения 27 миллионов гривен бюджетных средств. Причастными оказались должностные лица городского совета Николаева и директора шести частных фирм.





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