Сотрудники харьковского производителя линолеума заявляют о рейдерском захвате предприятия с участием "Тора"

Сегодня к представителям СМИ обратились сотрудники харьковского завода "Алексвуд". По их словам, в ночь на среду, 23 декабря был осуществлён их предприятия — известного производителя линолеума и ламината. По их словам, в рейдерской схеме были задействованы сотрудники Национальной полиции, в частности, спецподразделение "Тор".



В свою очередь, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что на номер "102" поступил звонок от неизвестной, представившейся дочерью собственника предприятия. Она сообщила правоохранителям о нахождении посторонних на предприятии.

По факту обращения неизвестной прибывшие на завод бойцы спецподразделения "Тор", несмотря на присутствие руководителя охранного агентства и юристов, незаконно задержали и вывезли с территории завода адвоката и сотрудников охраны, якобы для снятия показаний и установления личностей задержанных.

Харьковская группа предприятий "Алексвуд", которые находятся в районе Новой Баварии (адрес: ул. Конотопская, 1 и 4), известна как крупный отечественный производитель линолеума, ламината, террасной доски и изделий из пластика (в группу также входят предприятия ООО "НВ Фабрик" и ПФ "Алекс-3").





Ее директор и владелец обоих зданий по ул. Конотопской Леонид Гайшук 1966 г.р. умер 17 апреля 2020 года. В настоящее время проходят процедуры по вступлению в наследство корпоративными правами предприятия со стороны жены Гайшука — Елены Байбековой, которая жила с умершим последние 10 лет — и их детей: Гайшука Леонида Леонидовича 2015 г.р. и Байбекова Бениамина Леонидовича 2019 г.р.









В свое время директором предприятия Л.Гайшуком была оформлена доверенность на свою жену Е.Байбекову, которая никем не оспаривается. На ее основании для осуществления текущей деятельности летом этого года предприятие "Алексвуд" сдало производственные площади завода в аренду ООО "Балана", которое вплоть до вчерашнего дня осуществляло там законную деятельность на основании договора аренды. Фирма "Балана" в настоящее время самостоятельно закупает сырье и производит на заводе продукцию, которая идет на экспорт. Со стороны ГНС к деятельности предприятия претензий нет. На сегодняшний день на территории завода сконцентрировано сырье и имущество "Баланы" на более чем один миллион гривен.



В процессе вступления в наследство Гайшука Л.Л. о своих амбициях неожиданно заявила его первая жена Ирина Полуэктова, с которой экс-владелец завода развелся еще в 2007 году. От брака с Гайшуком у Ирины Полуэктовой есть дочь — Мария, которая также претендует на незначительную часть наследства. Однако, согласно действующему законодательству, бывшая жена не относится к наследникам (в отличие от своей дочери, а также второй жены Гайшука и его совместных детей с Байбековой Е.А.).

Тем не менее Ирина Полуэктова написала на имя зам. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олега Максимовича заявление о том, что неизвестные якобы захватили завод, принадлежавший отцу Марии. По этому заявлению было открыто производство, которое адвокаты предприятия "Алексвуд" расценивают исключительно как давление на следствие. Вчера вечером в рамках следственных действий по этому производству на территории предприятия был проведён обыск, который, однако, не возымел результата. На предприятии на ночь остался дежурить адвокат ООО "Балана".





Как сообщалось выше, после этого на номер "102" ночью поступил звонок от неизвестной, которая, представившись дочерью собственника предприятия, сообщила, что на заводе находятся неизвестные. После чего сотрудники "Тора", прибыв на завод, нейтрализовали охрану предприятия "Балана", незаконно задержав и вывезя ее с завода вместе с адвокатом. Затем, по информации Нацполиции, следователь передал Марии Полуэктовой на ответственное хранение здания предприятия. Та, в свою очередь завела на завод около 20 бойцов в балаклавах — по предварительной информации, из ГО "Центурия".





Арендаторы и адвокат представителей бывшего собственника предприятия Л.Гайшука считают произошедшее рейдерским захватом завода Ириной и Марией Полуэктововыми. По их словам, действия Нацполиции будут обжалованы, а предприятие — возвращено представителю законного владельца и арендаторам, деятельность которых была парализована неустановленными лицами, находящимися на территории завода.













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