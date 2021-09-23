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Согласились помочь, а потом ограбили: полиция Львовщины задержала парней

Полицейские задержали несовершеннолетнего и его сообщника

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна

Согласились помочь, а потом ограбили: полиция Львовщины задержала парней

Парней задержали полицейские, фото Нацполиции

На молодую девушку парни совершили нападение, когда она ехала с ними в машине. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

Жительница села Долинского района договорилась с водителем попутного автомобиля марки "Фольксваген Пассат" о том, что за деньги тот отвезет ее в Стрый из города Болехов, что в Ивано-Франковской области. В машине водитель находился с другом. 20-летняя жительница села положила чемодан в багажник и села на заднее сиденье. На территории Львовской области, неподалеку от села парень с переднего сиденья достал оружие и направил его на пассажирку. Девушка выполнила требования грабителя и отдала ему мобильный и деньги. Выскочив на скорости из машины девушка вспомнила, что ее вещи остались в авто. Однако она больше волновалась за свое здоровье и жизнь, поэтому и сбежала из автомобиля.

С помощью прохожего о преступлении стало известно полицейским, что впоследствии прибыли на место происшествия. Опросив потерпевшую и узнав необходимую информацию, правоохранители начали поиск автомобиля нападавших. Полицейским удалось оперативно разыскать авто, что ехало по дороге "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы". Патрульным пришлось устроить погоню за автомобилем и в конце концов "Фольксваген Пассат" остановили. Происшествие случилось 22 сентября.

Как выяснилось, в нападении приняли участие молодые парни 22 и 17 лет, родом из села Долинского района Ивано-Франковской области.

Ребят задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственный судья будет избирать им меры пресечения. Во время обысков авто было изъято предмет, похожий на пистолет. Парням сообщено о подозрении по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие в рамках производства продолжается. Известно, что 17-летний парень был судим за угон автомобиля.

Как сообщал портал "Комментарии", убитого в Черкассах мужчину раньше задерживали за терроризм.

Согласились помочь, а потом ограбили: полиция Львовщины задержала парней - фото 2
Согласились помочь, а потом ограбили: полиция Львовщины задержала парней - фото 3


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/rozboji/na-lvivshhini-policzejski-zatrimali-zlovmisnikiv-pidozryuvanix-u-rozbijnomu-napadi-na-molodu-divchinu/
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