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Собственность НБУ продали по заниженной стоимости: кого подозревают в халатности

Землю на Киевщине, которая принадлежала НБУ, продали значительно дешевле: размер убытков

сегодня, 12:14
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Кречмаровская Наталия

Земельные участки НБУ продали по заниженной стоимости. Продажа участков нанесла ущерб в 5 млн грн. В противоправных действиях подозревается начальник отдела банка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Собственность НБУ продали по заниженной стоимости: кого подозревают в халатности

Землю на Київщині продали за заниженою вартістю. Фото Київської міської прокуратури

О подозрении по факту служебной халатности во время реализации имущества банка, повлекшего тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщили начальнику одного из отделов Национального банка Украины.

Следствие установило, что НБУ в 2021 году получил право собственности на имущество, которое передало в ипотеку физическое лицо. Среди имущества были и земельные участки общей площадью более 15 га, расположенные в Киевской области. По состоянию на 2021 год участки стоили около 9 млн грн.

В 2022 году Нацбанк своим решением утвердил условия продажи полученного имущества, в том числе и земельных участков. Начальник отдела банка должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков. Условия продажи земли согласовывал коллегиальный орган, руководствуясь информацией и анализом цен, которые предоставил подозреваемый.

“Продавать участки должны были по стоимости, определенной при оценке. Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, что намного ниже. Соответственно, это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грн”, — уточнили в прокуратуре.

Начальник одного из отделов Национального банка уведомлен о подозрении.

В соответствии с санкцией статьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Также предполагается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также подозреваемого могут оштрафовать — от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НБУ планирует ужесточить контроль за средствами украинцев. О новых изменениях читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=369174&fbclid=IwY2xjawFLkvxleHRuA2FlbQIxMAABHUI1Ia5KzJYD3jspselCJhBzMhcdNyJ1KRM9lS2auBPSR4UrotXUJS97dg_aem_fLGkWayMRuttFYfsWS0V3A

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