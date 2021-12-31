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Смертельное ДТП с «Инфинити»: несовершеннолетнего водителя будут судить

Обвинительный акт в отношении 16-летнего харьковчанина передали в суд

сегодня, 12:23
Автор:

Козлова Альбіна
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В Харьковской областной прокуратуре завершили досудебное расследование по делу о смертельной аварии с участием несовершеннолетнего водителя "Инфинити". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Смертельное ДТП с «Инфинити»: несовершеннолетнего водителя будут судить

16-летнего парня будут судить, фото Нацполиции

В суд направили обвинительный акт относительно 16-летнего, который пытался скрыться от патрульных и на скорости столкнулся с "Шевроле Авео". Парню инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (часть 2 статьи 286, часть 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины).

В результате столкновения на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской погиб водитель "Авео". Пострадали пассажиры "Инфинити" — 16-летняя и двое 19-летних местных жителей, они были госпитализированы.

Трагедия произошла 26 октября 2021 около 20:40 в Харькове. Следователи установили, что 16-летний поехал на красный сигнал светофора. Сообщается, что несовершеннолетнего после случившегося проверили на состояние опьянения. Из больницы он позвонил в полицию и сообщил, что авто угнали. Автомобиль зарегистрирован на его мать.

Также следователи установили, что на момент аварии тормозная и рулевая системы авто "Инфинити" работали нормально. Полицейские расследуют производство против родителей подозреваемого, им инкриминируют правонарушения по статьям 287 и 166 Уголовного кодекса(УК). Следователи открыли еще одно производство по факту незаконного завладения транспортным средством (часть 1, часть 3 стастьи 289 УК).

Как сообщал портал "Комментарии", вечером 26 октября на перекрестке в Харькове столкнулись две иномарки. Авария произошла на проспекте Гагарина. Легковики марок Infiniti и Chevrolet побитые, есть погибший и травмированные. В суде несовершеннолетний извинился за свое поведение.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/smertelna-dtp-u-xarkovi-suditimut-16-ricnogo-vodiya
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