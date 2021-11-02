Сколько стоит лучшая камера и пакетик метадона для заключенных – расследование ДБР

Сотрудники ДБР задержали работников учреждения исполнения наказаний (УИН), которые за деньги делали более комфортной жизнь в тюрьме, сообщает пресс-служба.

ДБР задерживает подозреваемых работников Днепровского УИН №4 - фото пресс-службы

Государственное бюро расследований задержало двух мужчин – работников Днепровского учреждения исполнения наказаний №4. Следствие собрало доказательства того, что один из них был взяточником, а другой продавал наркотики своим подопечным.

Первый подозреваемый – майор внутренней службы. При исполнении своих служебных обязанностей он контактировал с так называемыми "смотрящими" – уголовными авторитетами. "Смотрящий" находил того, кто хотел перевода в более комфортную камеру. Стоимость такого перевода – взятка в размере тысячи долларов. Доступ к мобильному телефону, азартные игры, одиночные камеры без соседей – преступные эпизоды также инкриминируемые майору. Средства, как сообщает ДБР, вручались не лично, а для конспирации переводились на счет тещи.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса – преступление, совершенное должностным лицом, карающееся заключением сроком от пяти до десяти лет и конфискацией имущества.

Второй подозреваемый работал на должности младшего инспектора. Однажды он решил пронести на территорию учреждения пакетик с метадоном, но во время обыска наркотик был обнаружен. Мужчина подозревается согласно ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. За преступление, связанное с распространением наркотических веществ, его могут наказать, заключив в тюрьму максимум на три года.

Издание "Комментарии" напоминает, что Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 – одно из трех учреждений, где в 2020 г. начали эксперимент – камеры повышенного комфорта по официальному тарифу (см. ссылку). В июне того же года учреждение посетил лично Денис Малюска, министр юстиции, и Елена Высоцкая, его заместитель. Камера повышенного комфорта – помещение площадью 25 кв. м, рассчитанное на четырех человек. Стоимость размещения в этой камере: 880 грн. в сутки.

Днепровское учреждение исполнения наказаний №4 вмещает 1615 осужденных, количество штатного персонала – 428, стоимость содержания одного осужденного – 50570 грн./год. Согласно рейтингу SURGe на сайте Министерства юстиции учреждение имеет самый низкий суммарный рейтинг по ряду показателей среди аналогичных заведений Украины.

О реестре педофилов – еще одном проекте, который запустит вскоре Министерство юстиции, издание "Комментарии" сообщало ранее .





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