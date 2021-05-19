logo
Русский Українська

BTC/USD

34071.66

ETH/USD

2429.96

LTC/USD

183.13

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Сколько коррупционеров в Украине, и кто они: новые данные НАПК
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько коррупционеров в Украине, и кто они: новые данные НАПК

Реестр коррупционеров фиксирует чиновников, политиков и работников государственных учреждений, которых привлекли к ответственности за коррупцию

сегодня, 16:29
Автор:

Наталья Некрасова

В Украине с начала года в Реестр коррупционеров внесли 2343 человек, из них — 520 в апреле. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК).

Сколько коррупционеров в Украине, и кто они: новые данные НАПК

Коррупция в Украине. Фото из открытых источников

Среди тех, кого привлекли к ответственности за коррупцию и внесли в Реестр коррупционеров в течение апреля 2021 года, больше всего депутатов местных советов — 200 человек. На втором месте работники Нацполиции — 28 человек, на третьем — чиновники органов местного самоуправления — 24. По 20 коррупционеров выявили среди присяжных и госслужащих.

По коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины больше других в апреле зарегистрировано 82 эпизода по предложению взятки и только 17 — за получение неправомерной выгоды.

Среди административных коррупционных правонарушений абсолютное большинство составляет несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 370, информируют в НАПК.

По последним данным ведомства, в Реестре коррупционеров зарегистрировано 36 818 записей, из них 5970 — по уголовным коррупционными правонарушениями и 12 875 — по административным.

Благодаря Реестру коррупционеров можно проверить наличие информации о претендентах на должности публичной службы, подрядчиков и юридических лиц.

В НАПК напомнили, что с 1 января 2020 года, согласно ст. 53 закона Украины "О предотвращении коррупции", государство гарантирует защиту обличителей коррупционеров. Ведомство уже приняло участие в 79 судебных делах о восстановлении нарушенных прав обличителей коррупции.

Ранее сообщалось, что НАЗК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа". Нардепы с реакцией не медлили.

После этого руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект №5253. Документом предлагают лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических партий. Кто прав в этой ситуации — нардепы или НАПК — "Комментарии" спросили экспертов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/520-osib-vneseno-do-reyestru-koruptsioneriv-protyagom-kvitnya-2021-roku/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ