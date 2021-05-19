Сколько коррупционеров в Украине, и кто они: новые данные НАПК

В Украине с начала года в Реестр коррупционеров внесли 2343 человек, из них — 520 в апреле. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК).

Коррупция в Украине. Фото из открытых источников

Среди тех, кого привлекли к ответственности за коррупцию и внесли в Реестр коррупционеров в течение апреля 2021 года, больше всего депутатов местных советов — 200 человек. На втором месте работники Нацполиции — 28 человек, на третьем — чиновники органов местного самоуправления — 24. По 20 коррупционеров выявили среди присяжных и госслужащих.



По коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины больше других в апреле зарегистрировано 82 эпизода по предложению взятки и только 17 — за получение неправомерной выгоды.



Среди административных коррупционных правонарушений абсолютное большинство составляет несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 370, информируют в НАПК.

По последним данным ведомства, в Реестре коррупционеров зарегистрировано 36 818 записей, из них 5970 — по уголовным коррупционными правонарушениями и 12 875 — по административным.

Благодаря Реестру коррупционеров можно проверить наличие информации о претендентах на должности публичной службы, подрядчиков и юридических лиц.



В НАПК напомнили, что с 1 января 2020 года, согласно ст. 53 закона Украины "О предотвращении коррупции", государство гарантирует защиту обличителей коррупционеров. Ведомство уже приняло участие в 79 судебных делах о восстановлении нарушенных прав обличителей коррупции.



Ранее сообщалось, что НАЗК остановило государственное финансирование партии "Слуга народа". Нардепы с реакцией не медлили.

После этого руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект №5253. Документом предлагают лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических партий. Кто прав в этой ситуации — нардепы или НАПК — "Комментарии" спросили экспертов.



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