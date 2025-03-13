Скандал на 5 миллиардов: владелицу Ibox Bank хотят судить заочно

Бюро экономической безопасности (БЭБ) обратилось в суд с требованием начать специальное досудебное расследование против владелицы Ibox Bank, подозреваемой в "отмывании" 5 миллиардов гривен из-за схемы "мискодинга".

Фото: esbu.gov.ua

По данным следствия, эти средства использовались для финансирования нелегальных онлайн-казино. Главная фигурантка скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают процесс, меняя защитников и инициируя переносы судебных заседаний.

Детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора установили, что руководство банка вместе с подконтрольными компаниями организовало масштабную схему легализации средств. Деньги клиентов нелегальных онлайн-казино поступали на счета фиктивных компаний, а в документах указывалась оплата несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств владелице банка и его сообщникам было объявлено подозрение, после чего она исчезла за границей. Из-за препятствования расследованию БЭБ обратилось в Лычаковский районный суд Львова с ходатайством о проведении специального досудебного расследования.

Специальное досудебное расследование позволяет судить подозреваемых, которые скрываются от правосудия или находятся в международном розыске. Ранее этот механизм уже применяли к изменникам, коррупционерам и российским военным преступникам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины получило доступ к персональным данным всех граждан, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Такое решение было принято Шевченковским районным судом Киева 20 сентября 2024 года. Это вызвало волну обсуждений среди общественности и юридического сообщества.



