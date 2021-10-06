Швырял камни по авто полицейских и кидался на правоохранителей с ножом: в Одессе задержали парня

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Козлова Альбіна
Молодой парень повредил несколько автомобилей правоохранителей, которые были припаркованы во дворе. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.
Парня задержали за хулиганство, фото Нацполиции
Известно, что в Одессе 22-летний парень бросал кирпичи и различные предметы по автомобилям. У некоторых автомобилей повреждено лобовое стекло, бамперы.
Происшествие случилось на проспекте Шевченко. Парень специально залез на забор. Известно, что когда его пытались поймать, парень отбивался с ножом в руках и ранил одного из полицейских.
После этого парень побежал в квартиру в доме неподалеку и закрылся там. Жилье парень снимал, поэтому полицейские получили согласие владелицы квартиры на то, чтобы зайти в жилище. Когда спецназовцы оказались внутри, юноша набросился на них с ножом и ударил одного из полицейских в грудь. Однако полицейский был в бронежилете и ран не получил.
К парню применили устройство травматического действия и он был задержан. Парня сейчас лечат медики от ранения, которое он получил во время задержания.
По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Парню инкриминируют также хулиганство (часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса). Причины такого поведения задержанного будут устанавливать следователи.
Как сообщал портал "Комментарии", мэру Одессы объявят подозрение: что инкриминируют чиновнику. Уже подписано генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой пять подозрений в рамках производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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