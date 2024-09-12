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Шпионская база в Запорожье: СБУ сорвала планы российской разведки

В Запорожье задержан агент российской разведки

сегодня, 10:26
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за Силами обороны Украины в Запорожье. Местный IT-специалист превратил свою квартиру в скрытый наблюдательный пункт для сбора информации об украинских военных позициях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.         

Шпионская база в Запорожье: СБУ сорвала планы российской разведки

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Мужчина работал на кадрового офицера российской военной разведки (игру), установив в своей квартире тактический бинокль с дальномером и компасом. Из-за этой оптики он пытался выявить позиции ПВО, артиллерии и следить за перемещением украинских военных.

Собранные данные информатор передавал куратору из России через анонимные чаты в надежде помочь в подготовке новых атак на прифронтовые территории. Однако благодаря оперативным действиям СБУ его удалось задержать до передачи критически важной информации.

В ходе обысков изъято шпионское оборудование и мобильный телефон, использованный для преступной деятельности. Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье, предусматривающей до 8 лет лишения свободы.

Шпионская база в Запорожье: СБУ сорвала планы российской разведки - фото 2

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12882
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