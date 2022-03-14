Шпионаж, измена, бомбардировка городов: прокуратура Харьковской области сообщила о подозрениях

С начала вторжения ВС РФ на территорию Украины при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области зарегистрировано 99 уголовных производств и 89 уголовных производств принято из других правоохранительных органов по подследственности. Об этом сообщает Парламент.ЮА.

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В настоящее время осуществляется досудебное расследование по 188 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией России. В первую очередь это 130 уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), 46 – по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины), 6 – государственной измены (ст. 111 УК Украины) , еще 6 – по другой уголовно-правовой квалификации.

По состоянию на сегодняшний день четырем лицам сообщено о подозрении по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины). Кроме того, по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины незаконного пересечения государственной границы подозреваются еще четыре человека (ст. 110 УК Украины, ст. 332-2 УК Украины).

В 5 уголовных производствах в отношении 7 человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 615 УПК РФ.

В частности, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры уведомлено о подозрении 33-летнему гражданину Украины по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение в 40 тыс. грн выполнял задания от представителя РФ. В целях проведения подрывной деятельности против Украины мужчина передавал координаты объектов критической инфраструктуры г. Харькова: ЧАО "Хлебзавод Салтовский" и Харьковского машиностроительного завода " ФЭД ".

Кроме того, Харьковской областной прокуратурой приняты все предусмотренные требованиями УПК Украины меры и сообщены о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене (ч. 2 ст. 110 , ч. 1 статьи 111 УК Украины).

Установлено, что 27 февраля 2022 г. Купянский городской голова обратился к командованию вооруженных сил Российской Федерации, незаконно расположенным на территории г. Купянск, с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время нахождения российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания. Подозреваемый действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете.

Также при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры обьявлено подозрение 40-летнему летчику, подполковнику, заместителю командира одного из авиационных полков ВС РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, и по факту нарушения законов и обычаев войны ( ч. 3 статьи 110, ч. 2 статьи 438 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля и 3 марта этого года подозреваемый и штурман, выполняя незаконный приказ командующего армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны РФ – генерал-майора, взлетели с аэродрома в г. Воронеже Российской Федерации, незаконно пересекли государственную границу Украины. авиаудары по г. Изюм Харьковской области. В результате незаконных действий погибли 8 мирных жителей.

Кроме того, 6 марта 2022 эти же лица осуществили бомбардировки г. Харькова с целью уничтожения регулярных частей ВСУ. Самолет был сбит военнослужащими ВС Украины. После падения самолета подполковник был задержан. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается.



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