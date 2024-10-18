Шли по онлайн-навигации: на границе задержали 19 нарушителей

Пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали 19 мужчин, пытавшихся попасть в Молдову. Они получили инструкции по анонимному телеграмм-каналу. Мужчины спланировали пеший переход через государственную границу в надежде избежать пограничного контроля. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Схема выезда за границу. Фото ГПСУ

Согласно оперативной информации, нарушители разделились на две группы. Одна из групп насчитывала 8 мужчин, а другая – 11. Они прибыли к месту сбора в Подольском районе, надеясь быть менее заметными. Однако пограничники задержали их за несколько километров до границы.

На задержанных составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы. Мероприятия проводились оперативниками Подольского отряда совместно с сотрудниками УССР в Одесской области и представителями ДСР НПУ в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .



