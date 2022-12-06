Схему продажи фальшивых «спецпропусков» ликвидировали правоохранители в Киевской области

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Правоохранители конфисковали "липовые" служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт ОПУ , Парламента, Офиса Генпрокурора, СБУ, ДБР и МВД.

Фальшивые документы, пропуск

Стоимость такого "документа" стоила от 50 до 500 долларов в зависимости от госструктуры и срока его действия, пишут "Комментарии" по информации правоохранителей .

"Об оборудовании организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок используя специализированную компьютерную технику учреждения. Готовые "документы" выставлялись на продажу через анонимные аккаунты в сетях Даркнет и Телеграмм ", — рассказывают в пресс-службе СБУ .

Платили за такую услугу через криптогаманцы и подставные банковские карты. В целях конспирации мужчина использовал анонимные аккаунты в соцсетях.

Потребителями сделок оказались жители Донбасса, Херсонщины и Харьковщины.

"Фальшивые документы могли использоваться враждебными ДРГ для беспрепятственного проезда по территории Украины. Транспортные средства могли освобождаться от проверок стражами порядка", — комментируют в Офисе Генпрокурора.





По предварительным данным, вор успел "наштамповать" по меньшей мере две тысячи ложных документов . Правоохранители нашли при проведении ряда обысков партию фальшивок; компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, на которые поступала оплата услуг. До решения суда полиграфист будет находиться под стражей.





Как писали ранее "Комментарии", недавно у орожая разведывательная группа, пытавшаяся вести разведку в районе Потемкиного на Южнобужском направлении, потерпела неудачу . Украинские защитники обнаружили и обезвредили кафиров, не дав тем собрать важную информацию









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