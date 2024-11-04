Схема уклонения от мобилизации в Ровенской области: чиновники на скамье подсудимых

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.

Схема уклонения от мобилизации. Фото: ГБР

Как действовала схема

Организатором незаконной деятельности следствие называет правоохранителя, который в период с марта по май 2024 вместе со старостой организовал схему избегания мобилизации для мужчин призывного возраста. Староста, имея доступ к информации о военнообязанных, при выдаче повесток намекал, что может "помочь" избежать службы.

Правоохранитель в свою очередь открывал фиктивные уголовные дела на таких граждан, обеспечивая им условное наказание на 1-2 года. Это позволяло избежать мобилизации на время следствия и отбывания условного наказания.

За такую "помощь" по уклонению от службы мужчинам приходилось платить в среднем 100 тысяч гривен. Если призывник уже был в розыске, сумма увеличивалась на 10%. В мае 2024 года стражи порядка задержали "на горячем" во время получения средств от одного из клиентов. Он был немедленно уволен со службы.

Обвинения и возможные приговоры

Бывшему правоохранителю инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, получение взятки и вымогательство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Староста также обвиняется в препятствовании деятельности ВСУ и подстрекательству к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), что предусматривает аналогичный срок заключения.

В рамках расследования также было доложено о подозрении еще трем лицам, которые подозреваются в предоставлении неправомерной выгоды за отсрочку мобилизации. Им грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.