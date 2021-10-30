Сестры Савченко получили уведомление о подозрении

Двум женщинам 29 октября вручили подозрения в использовании поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Денис Монастырский, фото МВД

Подозрения получили бывшая народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера. Глава Министерства Денис Монастырский подчеркнул, что полиция продолжает разоблачать тех, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации и покупает их.



Только за последнюю неделю октября органы Национальной полиции открыли 59 новых дел против украинцев из-за подделки медицинских документов. Среди подделок – не только сертификаты о вакцинации, но и ПЦР-тесты.

Медицинские документы проверяют мобильные группы стражей порядка и пограничники. Министр подчеркнул, что подделка документов – это уголовная ответственность и судимость накладывает отпечаток на жизнь человека.

Напомним, что 22 октября в полиции подтвердили факт, что женщины пытались попасть в Украину с поддельными COVID-сертификатами. В аэропорту "Борисполь" аферу девушек разоблачили.

Как сообщал портал "Комментарии", бывшая народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину с поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. Они были задержаны в аэропорту "Борисполь".

Также мы писали, что экс-нардеп Надежда Савченко рассказала, что ее неоднократно звали замуж, однако этого не произошло потому, что она сейчас еще под следствием. Савченко отметила, что предложение ей делали и политики, бизнесмены, строители, бандиты, военные, но всех сдерживало только то, что сейчас еще идут суды.

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