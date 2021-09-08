Сергей Быков: Что на самом деле сделали работники кибербезопасности, разоблачив продажу хакерских программ

К одной из киевских ИТ-компаний с обысками наведались правоохранители. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Разоблачены продажи программ, собирающих данные о пользователях, фото СБУ фото СБУ

Известно, что группа работников компании незаконно торговала программами. Как оказалось, эти программы дают возможность собирать данные о действиях пользователей сети Интернет. Кроме того, разработанные ими программы собирали информацию, передаваемую через мессенджеры популярных социальных сетей и почтовые ящики. Покупатели программы могли подключиться к любому пользователю соцсетей "Вк", "Instagram", "Facebok" и мессенджеров WhatsApp, Viber, TeLegram или почты и получить всю информацию, которая могла их заинтересовать.

Программисты продавали свои продукты частным предприятиям. Такие программы разрабатывались якобы для контроля фирм за утечкой служебной информации со стороны их работников. В планах разработчиков была продажа программ государственным учреждениям.

Уже проведена экспертиза, которая признала, что эти программы являются техническими средствами негласного получения информации. Следователи Департамента кибербезопасности СБУ провели обыски в офисе компании и изъяли черновые записи и документы.

Сообщили о подозрении по части 2 статьи 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины двум работникам.



Работу спецслужб оценил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в Facebook.



"Все, конечно, классно и СБУ — молодцы. Единственное, что вызывает вопрос — это следующая часть сообщения: "Как установило следствие, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора ... в дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора". А теперь вопрос: как вы считаете, что на самом деле сделала СБУ?", — отметил Быков и предоставил три варианта ответа.

Среди вариантов следующие: спасла нашу безопасность в сети; сохранила деньги госучреждениям, которые хотели их потратить на шпионское программное обеспечение (ПО); получила шпионское ПО бесплатно и еще заработала хороший инфоповод. Автор поста приглашает украинцев подумать над этим вопросом.



Как сообщал портал "Комментарии", Зеленскому угрожали убийством. Об запланированом убийстве президента Владимира Зеленского сообщил аноним, позвонив прямо в СБУ.





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