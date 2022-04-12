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СБУ задержала корректировщиков огня и завербованных врагом агентов

В четырех областях задержаны пособники российских оккупантов

сегодня, 15:50
Автор:

Козлова Альбіна
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На территории Украины правоохранители продолжают задерживать работающих на врага диверсантов. Завербованные обязуются передавать российским оккупантам передвижение украинских войск, количество и месторасположение позиций территориальной обороны и т.д. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ задержала корректировщиков огня и завербованных врагом агентов

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Задержан в Николаевской области местный, "работавший" разведчиком и корректировщиком в пользу врага. Мужчина получил от кураторов задание сообщать о дислокации войск, объектах инфраструктуры, геолокационных данных, количестве жертв. Агент контактировал со штабом военно-воздушных сил россии в аннексированном Крыму. Диверсант задержан.

В Донецкой области на боевиков и террористов работали три гражданина. Мужчина из Великой Новоселки передавал участникам террористической группировки "ДНР" данные о позициях и количестве украинских войск на территории Волновахского района. Другой задержанный – работник службы охраны регионального филиала "Укрзализныци". Мужчина занимал руководящую должность, предоставлял врагу сведения о передвижении военной техники, наличие блокпостов, состояние эвакуации населения, деятельность правоохранителей, состояние объектов "Укрзалізниці".

Также задержали еще одного мужчину, который "сливал" данные о блокпостах и дислокации группировкой "ДНР".

В Луганской области разоблачена агентурная сеть россии, действовавшая в Лисичанске. Задержан организатор и активные участники. Диверсанты сообщали месторасположение военных и последствия вражеских обстрелов Лисичанска, Кременной и Рубежного.

В Запорожской области местный "корректировал" огонь, чтобы оккупанты могли обстреливать позиции наших военных, передавал врагу информацию.

Следователи проводят допросы задержанных. Напомним, что согласно изменениям в законодательстве за государственную измену грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал портал, оккупанты вербуют подростков, чтобы дети сообщали позиции украинских военных. Такие случаи уже зафиксированы правоохранителями.


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Источник: https://t.me/SBUkr
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