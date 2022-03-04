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СБУ продолжает задерживать вражеских агентов и предателей: что известно

СБУ сообщает о задержании пособников вражеских российских войск

4 марта 2022, 18:57
Автор:

Козлова Альбіна
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В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщают, что 4 марта был задержан предатель, помогавший оккупантам обстрелять Луцкий военный аэродром.

СБУ продолжает задерживать вражеских агентов и предателей: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что мужчина получал и передавал российским спецслужбам данные о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих на аэродроме. По его наводке аэродром обстреляли из ракет. О проделанной "работе" подозреваемый отчитался "кураторам". Мужчина передавал врагу информацию о военных действиях в течение 24-28 февраля.

Мужчине, работавшему с оккупантами, сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), он взят под стражу.

В Луганской области СБУ открыла производство по боевику "ЛНР". Муж вместе с оккупантами приехал в Беловодск и провозгласил себя руководителем военно-гражданской администрации. Мужчина провозгласил территорию города частью псевдореспублики ЛНР и призвал местных жителей и правоохранителей поддерживать российские войска. В настоящее время проводятся досудебные расследования по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины.

В Винницкой области работники СБУ нашли тайник с оружием и взрывчаткой в лесополосе на территории области. Там было почти 2 кг тротила и пластида, 10 гранат РГД и Ф1 с запалами, снаряженный патронами барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета.

В Днепропетровской области СБУ задержали пособника спецслужб РФ, распространявшего пропаганду "русского мира" и одобрявшего агрессию РФ против Украины. В своих сообщениях он оправдывал преступления оккупантов, ему сообщено о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений по части 2 статьи 437 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса.

В Черкасской области разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения, распространяла фейки по деятельности органов государственной власти и подавала искаженные данные о военном состоянии. Против нее открыто уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса и поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал портал, Подоляк подчеркнул, что не следует преувеличивать риски с белорусской стороны. Пока там нет такой мобилизации и в том объеме, чтобы Беларусь начала воевать с Украиной. Пока нет информации, что Беларусь готова участвовать в войне на стороне России и это официальная информация.


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Источник: https://t.me/SBUkr
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