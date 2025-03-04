logo

BTC/USD

88170.52

ETH/USD

2175.04

LTC/USD

102.03

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Санкции СНБО в действии: АРМА передали имущество сбежавшего за границу бизнесмена
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции СНБО в действии: АРМА передали имущество сбежавшего за границу бизнесмена

Группа лиц организовала масштабную схему хищения средств одного из банков

4 марта 2025, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Арестованные активы одного из известных бизнесменов, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, переданы в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Такое решение принял Печерский районный суд Киева после ходатайства прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Санкции СНБО в действии: АРМА передали имущество сбежавшего за границу бизнесмена

Фото из открытых источников

Речь идет о предпринимателе, который является бенефициарным владельцем ряда компаний и имеет активы в добывающей и строительной сфере. Пока он находится за границей, а украинские правоохранители ведут в отношении него уголовное производство по фактам масштабных финансовых преступлений. Среди арестованного имущества – доли в уставных капиталах компаний, занимающихся разработкой полезных ископаемых и строительством.

Указанное определение суда прокуроры уже передали в АРМА, которое должно организовать дальнейшее управление этими активами. По процедуре такие активы могут быть переданы на открытый конкурс для управления частными компаниями, которые будут гарантировать их эффективное использование и сохранение стоимости.

Передача активов состоялась в рамках масштабного расследования, ведущего Главное следственное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц организовала масштабную схему хищения средств одного из банков, ликвидированного еще в 2015 году. Из-за сомнительных финансовых операций из банка вывели более 113 миллионов долларов США, что нанесло серьезный ущерб как вкладчикам, так и государству.

Досудебное расследование продолжается по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
▪ ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Согласно украинскому законодательству, передача активов в АРМА позволяет предотвратить дальнейшее использование незаконно нажитого имущества и обеспечивает возможность его дальнейшей реализации или управления в пользу государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выявило имущество бывшего народного депутата Украины, принадлежащего пророссийскому олигарху, на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Активы были обнаружены в рамках запроса правоохранительных органов, сообщила пресс-служба АРМА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/za-klopotannyam-prokuroriv-v-upravlinnya-arma-peredano-maino-odnogo-z-biznesmeniv-do-yakogo-zastosovani-sankciyi-rnbo
Теги:

Новости

Все новости