Самый масштабный рейд США: американский спецназ убил лидера ИГИЛ

В среду, 2 февраля, американский спецназ убил лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши во время контртеррористической миссии на северо-западе Сирии, заявил президент Джо Байден. Об этом сообщает CNN.

Разрушенный дом в результате операции американского спецназа в Сирии – CNN

Это был самый масштабный рейд США, во время которого был убит лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Источники на местах сообщают о многочисленных смертельных исходах. По данным сирийской группы гражданской обороны "Белые каски", во время и после рейда погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. По данным Пентагона, потери США отсутствуют.

"Минувшей ночью по моему указанию американские военные силы на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным местом. Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими Курайши – лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции ", — говорится в заявлении Байдена.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что миссия была проведена Центральным командованием США, контролирующим военные операции и деятельность на Ближнем Востоке.

Многочисленные чиновники администрации сообщили CNN, что бомба привела к потерям среди гражданского населения, ссылаясь на предварительные оценки операции.

Пентагон проведет более тщательный досмотр после действий рейда. Но один высокопоставленный чиновник администрации сказал, что "в начале операции террорист взорвал бомбу, убившую его и членов его собственной семьи, включая женщин и детей".

Свидетели и спасатели рассказали, что обстрелы и взрывы предшествовали десантированию американских сил вскоре после полуночи и были нацелены на дом в сирийско-турецком приграничном районе Атмех.

Кроме 13 погибших, два человека также получили ранения, а здание было "частично разрушено" после рейда, по данным "Белых касок".

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