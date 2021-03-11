Рядом с Румынией задержали украинца, который перевозил в своей машине 17 нелегалов

Неподалеку от границы с Румынией венгерскими правоохранителями был задержан украинец по подозрению в торговле людьми неподалеку от границы с Румынией. Сообщается, что в своем джипе мужчина перевозил 17 нелегалов, которые заявили, что являются гражданами Сирии. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на слова пресс-секретаря штаб-квартиры полиции округа Чонграда.

Украинец, который перевозил в джипе нелегалов - фото из открытых источников

Правоохранитель заявила, что полицейские проверили транспортное средство с болгарскими номерами на трассе М43. За рулем внедорожника был гражданин Украины, а внутри машины полиция обнаружила 17 нарушителей правил пересечения границы, которые заявили, что являются гражданами Сирии.

"Украинский водитель будет привлечен к уголовной ответственности за торговлю людьми, а пассажиры — за нелегальную иммиграции", — сказала капитан полиции Сильвия Сабо.

Напомним, что ранее стало известно, что правоохранители Берлина сгоняют людей со льда на вертолете. К таким мерам полиции пришлось обратиться, когда на ледовом покрытии небольшого озера в спальном районе Берлина собралось слишком много людей, в том числе – маленькие дети. Изначально гуляющие решили, что проводится полицейская операция, однако позже поняли, что вертолет поднят в воздух из-за них. Полицию тут же обвинили в непрофессионализме.

Как ранее сообщали "Комментарии", локдаун и карантинные ограничения вызывают недовольство граждан различных стран. По Европе прокатилась волна протестов — люди выходят на демонстрации с лозунгами об отмене карантина. Так, инцидент с вмешательством правоохранителей произошел в Нидерландах. Полиция не стала церемониться с протестующими и применила спецсредства. В частности, для разгона недовольных граждан полиция использовала водометы.

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