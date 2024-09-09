Руководитель Бучанского РТЦК обогатился почти на 14,4 млн грн: подробности

В августе 2024 года руководителей районных ТЦК в Киевской области разоблачили на нарушении закона. Они помогали мужчинам мобилизационного возраста уклоняться от мобилизации. Одним из нарушителей действующего законодательства являлся руководитель Бучанского РТЦК. Ему сообщили о новом подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса главного прокурора.



Руководителя Бучанского РТЦК подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые не были задекларированы (ст. 368-5 УК Украины). "По данным следствия, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК", — уточнили в Офисе Генпрокурора.

У подозреваемого и его сообщников по месту жительства и в автомобилях провели обыски и обнаружили в общей сложности более 1,2 млн. долларов США. Часть из этих денег, а именно более 450 тыс. долларов США обнаружили и изъяли у подозреваемого. Чиновник прятал наличные деньги в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

Шевченковский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурант также вправе внести залог в размере 18 млн грн.

В Офисе Генерального прокурора напомнили, что ранее руководителю Бучанского РТЦК и СП и двум его сообщникам инкриминировали препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставление неправомерной выгоды. Подозрение объявили по ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

"В рамках этого уголовного производства проведено более 30 обысков, кроме наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, военно-учетные и медицинские документы военнообязанных", — сообщили в Офисе.

В Офисе Генпрокурора не сообщили имя и фамилию подозреваемого, однако, по данным СМИ, речь идет о Леониде Выкочко.

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