Российский куратор руководил лидером антивакцинаторов – СБУ

Задержан мужчина, который подозревается в создании антиукраинской сети и в злонамеренной агитации против вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Доказательства, изъятые СБУ при обыске - фото пресс-службы

Сотрудники СБУ 15 ноября 2021 г. задержали жителя Львова, который подозревается в членстве в антиукраинской сети. Согласно данным местных журналистов – это Остап Стахов, известный своей активной антивакцинаторской позицией.

Правоохранители утверждают, что раскрыли деятельность группы, действовавшей в нескольких регионах Украины: во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Они преследовали цель дестабилизировать ситуацию и даже призывали к антиконституционному изменению власти. Руководил деятельностью сообщества гражданин РФ, также задержанный.

Журналисты, мониторившие ситуацию во время обыска, сообщают, что в квартиру Стахива как раз в тот момент пришли представители еще одного антивакцинатора – Кирилла Стремноусова. Сремноусов – житель Херсона, которого в 2020 г. правоохранители обыскивали во время расследования дела об агентурной сети ФСБ.

В процессе следствия СБУ выявила доказательства, подтверждающие обоснованность подозрений. В частности, есть переписка в мессенджере, в которой фигуранты договаривались об оружии, обсуждали действия соучастников, которые должны были совершать "переворот".





Также планировалось, что в населенных пунктах, где они одержат победу, создадут собственную "милицию" и будут развивать отдельную "экономику". Это подтверждают печати так называемого "Мирового международного экстерриториального пространства", которое должно было возникнуть вместо территориальной общины города Чернигова. А российский куратор опрометчиво оставил у себя документы Карасунского округа города Краснодара (РФ).





Следователи СБУ объявили подозрение задержанному львовянину и его российскому куратору по ст. 109 Уголовного кодекса. Если суд признает их виновными, они могут быть заключены на срок до 10 лет.

Между тем в Лондоне, как напоминает издание "Комментарии", масштабное выступление антивакцинаторов состоялось в начале ноября 2021 г. Больше об этом можно прочесть по ссылке.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!