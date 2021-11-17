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Российский куратор руководил лидером антивакцинаторов – СБУ

Правоохранители разоблачили сеть, у которой была агентура в нескольких регионах Украины

сегодня, 15:26
Автор:

Елена Бурдейная
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Задержан мужчина, который подозревается в создании антиукраинской сети и в злонамеренной агитации против вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Российский куратор руководил лидером антивакцинаторов – СБУ

Доказательства, изъятые СБУ при обыске - фото пресс-службы

Сотрудники СБУ 15 ноября 2021 г. задержали жителя Львова, который подозревается в членстве в антиукраинской сети. Согласно данным местных журналистов – это Остап Стахов, известный своей активной антивакцинаторской позицией.

Правоохранители утверждают, что раскрыли деятельность группы, действовавшей в нескольких регионах Украины: во Львовской, Черниговской и Николаевской областях. Они преследовали цель дестабилизировать ситуацию и даже призывали к антиконституционному изменению власти. Руководил деятельностью сообщества гражданин РФ, также задержанный.

Журналисты, мониторившие ситуацию во время обыска, сообщают, что в квартиру Стахива как раз в тот момент пришли представители еще одного антивакцинатора – Кирилла Стремноусова. Сремноусов – житель Херсона, которого в 2020 г. правоохранители обыскивали во время расследования дела об агентурной сети ФСБ.

В процессе следствия СБУ выявила доказательства, подтверждающие обоснованность подозрений. В частности, есть переписка в мессенджере, в которой фигуранты договаривались об оружии, обсуждали действия соучастников, которые должны были совершать "переворот".

Российский куратор руководил лидером антивакцинаторов – СБУ - фото 2

Также планировалось, что в населенных пунктах, где они одержат победу, создадут собственную "милицию" и будут развивать отдельную "экономику". Это подтверждают печати так называемого "Мирового международного экстерриториального пространства", которое должно было возникнуть вместо территориальной общины города Чернигова. А российский куратор опрометчиво оставил у себя документы Карасунского округа города Краснодара (РФ).

Российский куратор руководил лидером антивакцинаторов – СБУ - фото 3

Следователи СБУ объявили подозрение задержанному львовянину и его российскому куратору по ст. 109 Уголовного кодекса. Если суд признает их виновными, они могут быть заключены на срок до 10 лет.

Между тем в Лондоне, как напоминает издание "Комментарии", масштабное выступление антивакцинаторов состоялось в начале ноября 2021 г. Больше об этом можно прочесть по ссылке.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-antyukrainsku-merezhu-yaka-pid-kuratorstvom-rf-rozrobliala-plany-zakhoplennia-vlady
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