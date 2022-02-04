Россия подтвердила 12 лет заключения подозреваемому в шпионаже украинцу

Суд в Крыму отклонил апелляцию предполагаемого украинского шпиона и подтвердил его 12-летнее заключение. Такое заявление сделало в пятницу 4 февраля информационное агентство ТАСС со ссылкой на Службу безопасности России. Об этом сообщает Reuters.

Заключенный - фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины требовало освобождения подозреваемого шпиона Константина Ширинга в октябре прошлого года, когда тот же суд вынес против него приговор. Киев тогда заявил, что его дело было политически мотивированным. По сообщениям российских СМИ, Ширинг отрицает, что является шпионом.

Как сообщали ранее "Комментарии", 6 подозреваемых, среди которых — гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции. Как отмечается, подозреваемые – граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан раса, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов. Подозреваемые были задержаны в результате операции в Стамбуле 8 октября. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по статье 328 Уголовного кодекса Турции. В настоящее время подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

Также "Комментарии" писали, что Италия высылает двух российских чиновников в связи с делом о шпионаже. Высылка последовала за арестом капитана итальянского военно-морского флота и задержанием российского военного офицера, находящегося в Риме по обвинению в шпионаже. Позиция русского офицера оценивается в связи с его дипломатическим статусом, говорится в пресс-релизе. Ди Майо не назвал имена двух высылаемых лиц, и не сразу стало ясно, кто может быть вторым заинтересованным лицом.

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