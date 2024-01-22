Роман Гринкевич задержан: пытался ехать из Украины

Руководитель Офиса Генерального прокурора Андрей Костин на брифинге заявил о задержании сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Мужчину подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве.

Роман Гринкевич. Фото из открытых источников

На брифинге Андрей Костин рассказал о задержании Романа Гринкевича.

"Хочу сообщить важную новость. Все помнят недавнее резонансное дело, в котором львовскому бизнесмену и его сообщникам сообщено о подозрении по поставкам некачественной одежды для ВСУ на один млрд гривен. Четверо фигурантов находятся под стражей. Пятого сегодня утром было задержано. Одессе при попытке организации пересечения государственной границы", — отметил Андрей Костин.

По словам прокурора, задержание произошло в Одессе в 6:50 утра, когда Роман Гринкевич попытался выехать с территории Украины.

Следствие считает, что Гринкевич приехал в Одессу 17 января и с тех пор планировал незаконное пересечение границы.

Напомним, что Роман Гринкевич – сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с контрактами для Министерства обороны. 17 января он получил подозрение вместе с отцом, но не был задержан. Впоследствии мужчина исчез. А 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в семье Гринкевичей отреагировали на коррупционный скандал с закупками у Минобороны. Тогда Роман Гринкевич утверждал, что против его семьи был использован заказчиков заинтересованных в скандале. Мужчина заявил, что не будет "оправдываться, лить грязь, искать компромат", а ждать пока правоохранители и Минобороны " разберутся во всем".