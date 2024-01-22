Роман Гринкевич задержан: пытался ехать из Украины

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Slava Kot
Руководитель Офиса Генерального прокурора Андрей Костин на брифинге заявил о задержании сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Мужчину подозревают в создании и участии в преступной организации, а также мошенничестве.
Роман Гринкевич. Фото из открытых источников
На брифинге Андрей Костин рассказал о задержании Романа Гринкевича.
По словам прокурора, задержание произошло в Одессе в 6:50 утра, когда Роман Гринкевич попытался выехать с территории Украины.
Следствие считает, что Гринкевич приехал в Одессу 17 января и с тех пор планировал незаконное пересечение границы.
Напомним, что Роман Гринкевич – сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с контрактами для Министерства обороны. 17 января он получил подозрение вместе с отцом, но не был задержан. Впоследствии мужчина исчез. А 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в семье Гринкевичей отреагировали на коррупционный скандал с закупками у Минобороны. Тогда Роман Гринкевич утверждал, что против его семьи был использован заказчиков заинтересованных в скандале. Мужчина заявил, что не будет "оправдываться, лить грязь, искать компромат", а ждать пока правоохранители и Минобороны " разберутся во всем".
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