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В НАПК назвали наиболее коррупционную область Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции показало рейтинг областей по количеству коррупционных дел.

11 сентября 2023, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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НАПК открыло доступ к единому госреестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения и опубликовавших статистику по областям. 

В НАПК назвали наиболее коррупционную область Украины

Рейтинг областей по числу коррупционных дел. Фото: НАПК

Оказалось, что лидер по количеству коррупционных записей Львовской области – 1908 статей. На втором месте в рейтинге НАПК по количеству записей находится Днепропетровская область — 1854. Тройку лидеров замыкает Одесская область — 1158. Также более тысячи дел имеет Харьковщина — 1046. В пятерку попала и Киевская область — 978 коррупционных записей, тогда как Киев выделен отдельно с 837 делами.


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Меньше всего коррупционных записей в реестре коррупционеров наблюдается на временно оккупированных территориях: Донецкая область – 669, Луганская – 532, Херсонская – 499 и в Крыму без нарушенных дел.

В НАПК назвали наиболее коррупционную область Украины - фото 2

В целом оказалось, что в период с февраля 2019 по 11 сентября 2023 в Украине было зарегистрировано 22892 статьи, из них более 21 тыс. по судебным решениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Рустема Умерова, который в начале сентября стал новым министром обороны Украины. Два дела связаны с предыдущей работой Умерова в Фонде государственного имущества Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Литвы, который назвал процессы в Украине, тормозящие поставки оружия от Запада. Гитанас Науседа объясняет, что коррупционный фактор является одним из ключевых в этом вопросе. Лидер Литвы утверждает, что коррупционные скандалы наносят значительные потери на международной арене для Украины и за ними внимательно наблюдают партнеры.



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Источник: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/map
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