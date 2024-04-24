Ребенок за миллион: мать из Днепра пыталась продать сына

19-летняя женщина не хотела ухаживать за своим двухлетним сыном, поэтому решила его продать за миллион гривен и отрыть собственный бизнес. Полицейские управления миграционной полиции Днепропетровской области задержали женщину. Об этом сообщает портал "Комментарии.Днепр".



Женщина за миллион гривен планировала продать собственного ребенка

Инцидент с попыткой продать ребенка произошел 23 апреля. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, женщина предложила ребенка своему знакомому с которым договорилась о встрече и передаче денег. Когда женщина взяла ребенка и пришла на место, чтобы получить миллион гривен за мальчика, ее задержали.

19-летняя женщина полиции объяснила, что не хотела ухаживать за ребенком, поэтому решила его продать. На полученные деньги за продаже ребенка задержанная планировала открыть собственный бизнес. После задержания женщины двухлетний мальчик оказался у представителей органов власти и ювенальных служб. Сейчас за ребенком заботятся врачи.

Задержанной женщине вручили подозрение за торговлю людьми, согласно которой ей грозит до 15 лет заключения. Подозреваемую ждет суд, который изберет для нее меру пресечения, а впоследствии и наказание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Волыни арестовали 23-летнюю женщину, получившую подозрение в торговле несовершеннолетними девушками для секс-рабства за пределами Украины. По данным следствия, она уже отправила одну 17-летнюю девушку за границу, тогда как попытка перевести 14-летнюю закончилась задержанием.

Также "Комментарии" писали о настоятеле храма из Хмельнитчины, который восхвалял Путина и поддерживал российское вторжение.







