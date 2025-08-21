Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным

Рубрики
Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках масштабной операции "Опекун", направленной на выявление схем уклонения от мобилизации. В этот раз подозрение получили еще 37 человек. Среди них – мужчины призывного возраста и даже действующие военнослужащие.
Уклонялись от службы
Следствие установило, что основной механизм злоупотреблений заключался в представлении в воинские части и территориальные центры комплектования справок о якобы тяжелых болезнях или о необходимости ухода за больными родственниками. Такие документы разрешали получить отсрочку от службы.
По данным правоохранителей, в Украине сейчас десятки тысяч мужчин имеют отсрочку на основании выводов медицинских комиссий. Однако 10–15% таких справок оказались фиктивными. Во многих случаях "пациенты" даже не обращались в больницы и не проходили лечение. Были и случаи, когда по тому же номеру медицинских документов помощь реально получали совсем другие люди.
Всего в результате нескольких этапов операции "Опекун" уже более 70 человек получили подозрение в причастности к схеме уклонения от службы. Теперь следствие продолжается: правоохранители собирают доказательства и устанавливают всех участников.
По закону, таким уклоняющимся грозит до 10 лет лишения свободы.