Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках масштабной операции "Опекун", направленной на выявление схем уклонения от мобилизации. В этот раз подозрение получили еще 37 человек. Среди них – мужчины призывного возраста и даже действующие военнослужащие.

Уклонялись от службы

Следствие установило, что основной механизм злоупотреблений заключался в представлении в воинские части и территориальные центры комплектования справок о якобы тяжелых болезнях или о необходимости ухода за больными родственниками. Такие документы разрешали получить отсрочку от службы.







По данным правоохранителей, в Украине сейчас десятки тысяч мужчин имеют отсрочку на основании выводов медицинских комиссий. Однако 10–15% таких справок оказались фиктивными. Во многих случаях "пациенты" даже не обращались в больницы и не проходили лечение. Были и случаи, когда по тому же номеру медицинских документов помощь реально получали совсем другие люди.

Всего в результате нескольких этапов операции "Опекун" уже более 70 человек получили подозрение в причастности к схеме уклонения от службы. Теперь следствие продолжается: правоохранители собирают доказательства и устанавливают всех участников.

По закону, таким уклоняющимся грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Харьковская областная прокуратура добилась обвинительного приговора для боевика частной военной компании "Редут". 36-летний оккупант с позывным "Тайсон", воевавший в составе батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады игру с РФ, приговорен к 11 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданскими и другие военные преступления.