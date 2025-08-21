logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным
commentss НОВОСТИ Все новости

Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным

Операция «Опекун»: еще 37 человек подозревают в фиктивных справках во избежание службы

21 августа 2025, 18:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохранители сообщили о новых подозрениях в рамках масштабной операции "Опекун", направленной на выявление схем уклонения от мобилизации. В этот раз подозрение получили еще 37 человек. Среди них – мужчины призывного возраста и даже действующие военнослужащие.

Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным

Уклонялись от службы

Следствие установило, что основной механизм злоупотреблений заключался в представлении в воинские части и территориальные центры комплектования справок о якобы тяжелых болезнях или о необходимости ухода за больными родственниками. Такие документы разрешали получить отсрочку от службы.


Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным - фото 2
Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным - фото 3
Разоблачена новая схема уклонения от службы: как работала и грозит военнообязанным - фото 4

По данным правоохранителей, в Украине сейчас десятки тысяч мужчин имеют отсрочку на основании выводов медицинских комиссий. Однако 10–15% таких справок оказались фиктивными. Во многих случаях "пациенты" даже не обращались в больницы и не проходили лечение. Были и случаи, когда по тому же номеру медицинских документов помощь реально получали совсем другие люди.

Всего в результате нескольких этапов операции "Опекун" уже более 70 человек получили подозрение в причастности к схеме уклонения от службы. Теперь следствие продолжается: правоохранители собирают доказательства и устанавливают всех участников.

По закону, таким уклоняющимся грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Харьковская областная прокуратура добилась обвинительного приговора для боевика частной военной компании "Редут". 36-летний оккупант с позывным "Тайсон", воевавший в составе батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады игру с РФ, приговорен к 11 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданскими и другие военные преступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/UA_National_Police/47126
Теги:

Новости

Все новости