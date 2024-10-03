Разница поражает: какие штрафы назначают гражданским и работникам ТЦК за нарушение закона

В Черниговской области женщина сообщала в Viber-группе о перемещении работников ТЦК, проводивших мероприятия оповещения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП.



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По решению суда жительница Нежина должна оплатить более 140 тысяч гривен.

В приговоре Нежинского горрайонного суда отмечается, что женщина способствовала уклоняющимся от мобилизации гражданам избежать вручения повесток. “Она сделала по меньшей мере три сообщения в Viber-группе, которая на 12 мая насчитывала почти 7 000 участников. Кроме того, женщина выложила одну фотографию военнослужащих, создав условия, которые привели к препятствию осуществлению мобилизационных мероприятий в полном объеме и в определенные сроки”, — сообщили в областном ТЦК.

Женщину судили по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а именно препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям в особый период.

Сообщается, что женщина свою вину сочла в полном объеме.

Ранее на Буковине представитель ТЦК получил штраф за избиение мужчины во время вручения повестки. По решению Садгорского районного суда представитель ТЦК должен уплатить 850 грн. В суде работник ТЦК признал свою вину и раскаялся. По какой статье было предъявлено обвинение не сообщалось, однако наказание в виде штрафа в размере 850 грн предусмотрено как самое легкое наказание по статье 125 Уголовного кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как оценивают "бусификацию" в Украине.



