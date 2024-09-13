Работали ночью и для постоянных клиентов: чем занимались в заведениях в пригороде Киева

В Киевской области прекратили деятельность нелегальных игорных заведений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Игорные заведения. Фото БЕБ

Детективы БЭБ разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игорных заведений в Киевской области. Нелегальные заведения работали в нежилых помещениях в пригороде столицы. Организовали заведения в Вишневом, Ирпене и Боровой.

“Работали в закрытом режиме и во время комендантского часа. Свою деятельность тщательно скрывали – о визите в зал клиенты заранее договаривались с администраторами и открывались только для постоянных клиентов”, — сообщили в БЭБ.

В нелегальных учреждениях детективы изъяли около 60 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры и черновые записи. "Все изъятое имущество признано вещественными доказательствами в уголовном производстве", — отметили в БЭБ.

Расследование деятельности игорных заведений продолжается — детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

По факту деятельности заведений возбуждено уголовное производство по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве детективы БЭБ в Киеве закрыли 12 нелегальных залов. В нелегальных заведениях организовали онлайн игры, заведения работали без соответствующих разрешительных документов. Группу лиц, создавших сеть, следствие установило.

Что грозит правонарушителям за организацию игорных заведений, читайте по ссылке.



